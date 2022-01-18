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Итоги опроса: Большинство пользователей сайта ПАИ планируют принять участие в крещенских купаниях

18 января Русская православная церковь отмечает Крещенский сочельник. Это вечер - приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Псковское агентство информации представляет результаты опроса, который показывает, как наши зрители и читатели относятся к этому ритуалу.

Большинство участников опроса считают участие в крещенских купаниях важным ритуалом. За этот вариант проголосовало около 55% респондентов. Менее 1% планируют впервые принять в этом участие. Умоют лицо, без окунания, чуть больше 7% проголосовавших. В раздумьях – почти 3%, а почти 34% наших пользователей не рискнут окунуться в прорубь.

Купания на Крещение - один из самых популярных у россиян религиозных обрядов. Ежегодно в них участвуют более 2,1 миллиона человек. В этом году купаний не будет в Улан-Удэ и Ханты-Мансийске, в Томской области, на Камчатке и в Республике Тыва. В ряде регионов – в Ленинградской и Тульской областях, Забайкальском крае, Республике Татарстан - отменять традиционный обряд не будут. Аналогично поступили в крупных городах - Москве, Новосибирске, Тюмени, Ростове.
Требования соблюдать соцдистанцию остались. У купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция. В МЧС ожидают, что в купаниях поучаствуют более 1,3 миллиона россиян. В РПЦ призвали с осторожностью относиться к массовым купаниям. Такие данные публикует РИА Новости.

Большинство россиян (74 процента) не планируют принимать участие в крещенских купаниях в нынешнем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
Почти две трети граждан никогда не пробовали и не собираются окунаться в прорубь на христианский праздник. О желании погрузиться в воду на Крещение заявили 13% опрошенных, из них 2% сделают это впервые.
Отмечается, что среди желающих искупаться на Крещение больше мужчин. Так, их доля достигает 17% против 10% женщин. Принять участие в крещенских купаниях собираются 17% респондентов до 24 лет и 11% — старше 45 лет.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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