Где на Крещение в Псковской области набрать святой воды и окунуться в купели (ИНФОГРАФИКА)

13:02, 18 января 2022, ПАИ

Псковское агентство информации специально для православных христиан подготовило инфографику о том, где на Крещение в Псковской области набрать святой воды и окунуться в купели.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Соблюдение социальной дистанции будет обязательным во время крещенских купаний в Псковской области.

О том, как согреться после купания в проруби, читайте здесь.