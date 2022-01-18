Где на Крещение в Псковской области набрать святой воды и окунуться в купели (ИНФОГРАФИКА)
Псковское агентство информации специально для православных христиан подготовило инфографику о том, где на Крещение в Псковской области набрать святой воды и окунуться в купели.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Соблюдение социальной дистанции будет обязательным во время крещенских купаний в Псковской области.
О том, как согреться после купания в проруби, читайте здесь.
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Где на Крещение в Псковской области набрать святой воды и окунуться в купели (ИНФОГРАФИКА)