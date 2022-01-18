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Общество

12 млн рублей потратят на борьбу с борщевиком в Псковской области в 2022 году

На мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в Псковской области в 2022 году выделено 12 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Из них 2 млн рублей предусмотрено на возмещение части затрат многодетным семьям на устранение сорного растения на участках. Напомним, предоставить соответствующую субсидию гражданам, имеющим трех и более детей, распорядился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Работа будет проводиться муниципальными образованиями и местными сельхозтоваропроизводителями.

Всего в текущем году на территории региона планируется обработать от борщевика 2,7 тысячи га, в том числе 750 га муниципальных земель. Лимиты денежных средств до районов доведены. Однако выплаты будут производиться по факту выполненных работ.

В 2021 году мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского проведены на территории всех муниципальных районов и городских округов области. Затраты, понесенные муниципальными образованиями области, составили 14 млн руб. Это, в том числе, дополнительные средства в размере 1,2 млн рублей, выделенные из областного бюджета по поручению главы региона.

По сравнению с 2020 годом площадь обработки муниципальных земель в прошлом году увеличилась в два раза и составила более 600 га. Также работы по борьбе с борщевиком Сосновского проводились местными сельхозтовапроизводителями. Площадь обработки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, заросших сорняком, составила 1900 га.

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