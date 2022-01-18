Учебными материалами, полезными участникам всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», поделились в ПсковГУ

17:22, 18 января 2022, ПАИ

В Псковской области продолжается региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», в котором могут принять участие школьники 5-11 классов, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Конкурс посвящен сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участникам предлагается написать текст (рассказ, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочная экскурсия) на такие темы, как преступления нацистов против мирных жителей на оккупированной территории, архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов и другие.

Псковский государственный университет предлагает помощь в создании конкурсных работ и размещает полезные ссылки на материалы образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока давности».

1. Великая Отечественная война: без срока давности. Учебные материалы образовательного модуля. Псков, 2021.

2. Курс публичных уроков проекта «Без срока давности», посвящённых истории военных преступлений XX в.

3. ЭБД «Великая Отечественная война: без срока давности (типовые учебно-методические материалы по гражданско-патриотическому воспитанию и духовно-нравственному воспитанию молодежи)» (Свидетельство о государственной регистрации № 2021623127 от 23 декабря 2021 г.)

Добавим, что помочь участникам конкурса также готовы в Государственном архиве Псковской области, в фондах которого хранятся документы и воспоминания очевидцев и ветеранов.

Конкурс проводится Минпросвещения России совместно с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральный оператор – Московский педагогический государственный университет. Координатором мероприятия в нашем регионе выступает Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

Более подробная информация о конкурсе здесь.