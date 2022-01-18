Большой картографический форум пройдёт в Пскове в марте

17:31, 18 января 2022, ПАИ

3 и 4 марта на базе Псковского государственного университете в смешанном формате пройдёт Большой картографический форум, посвящённый 510-летию со дня рождения фламандского картографа, географа Герарда Меркатора (Герарда ванн Кремера, 1512-1594). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в вузе.

3 марта запланированы онлайн-лекции со слушателями - студентами ПсковГУ по истории картографии, цифровой картографии и прикладной картографии. В этот же день состоится студенческий геохакатон.

4 марта пройдет научно-практическая конференция. Будут работать следующие секции: «Актуальные проблемы и перспективы развития современной картографии»; «Карты и ГИС в исследованиях туризма, рекреации, природного и культурного наследия»; «Карты и ГИС в изучении этнических, конфессиональных и демографических процессов».

По итогам работы форума планируется публикация сборника материалов. Статьи сборника будут размещены в библиотеке Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Организаторами форума выступают Псковское региональное отделение Русского географического общества, Псковский государственный университет, Университет прикладных наук Арнема и Неймегена (Нидерланды).