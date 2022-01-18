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Политика

Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО за 2021 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа за 2021 год, сохранив позиции предшествующего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

На первом месте оказался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 24-е место. Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на третьем – губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 72 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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