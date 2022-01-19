Перспективы спада заболеваемости COVID-19 в мире оценила эксперт

08:44, 19 января 2022, ПАИ

Несмотря на резкое распространение коронавирусной инфекции, в частности, штамма «омикрон», число инфицированных стремительно сокращается. Об этом рассказала эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото, пишет газета «Известия».

В частности, в Японии, в тех районах, где число заболевших ранее росло, сейчас наблюдается снижение. По словам Сакамото, это хорошая тенденция для всего мира, которая дает надежду странам с бустерной вакцинацией, что вскоре заболеваемость пойдет на спад.

Эксперт при этом подчеркнула, что неизвестно, будет ли «омикрон» вести себя так же в странах с низким уровнем доходов и слабым охватом прививками.