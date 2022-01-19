Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Перспективы спада заболеваемости COVID-19 в мире оценила эксперт

Несмотря на резкое распространение коронавирусной инфекции, в частности, штамма «омикрон», число инфицированных стремительно сокращается. Об этом рассказала эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото, пишет газета «Известия».

В частности, в Японии, в тех районах, где число заболевших ранее росло, сейчас наблюдается снижение. По словам Сакамото, это хорошая тенденция для всего мира, которая дает надежду странам с бустерной вакцинацией, что вскоре заболеваемость пойдет на спад.

Эксперт при этом подчеркнула, что неизвестно, будет ли «омикрон» вести себя так же в странах с низким уровнем доходов и слабым охватом прививками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

19 января 2022

О новых штаммах после «омикрона» предупредил глава ВОЗ
18 января 2022

Самолёт Emirates экстренно сел в Петербурге
18 января 2022

До семи дней сократят в России сроки карантина по СOVID-19
17 января 2022

О правилах въезда россиян в Эстонию рассказали в консульстве
14 января 2022

Газопровод Валдай – Псков – Рига закроют на ремонт
14 января 2022

Почти 1,3 млн человек заболели COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах
11 января 2022

Мировые цены на продовольствие выросли за год более чем на 28%
10 января 2022

Российские нувориши купили в 2021 году рекордное количество автомобилей Rolls-Royce

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...