Более 736 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:17, 19 января 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 272 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 736 436, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 73 298 человек, 69 130 пациентов выздоровело, 1 361 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.