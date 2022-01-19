1,5 млрд рублей из средств материнского капитала потратили псковичи в 2021 году

13:27, 19 января 2022, ПАИ

В Псковской области в 2021 году 3,9 тысячи семей получили сертификат на материнский капитал в рамках национального проекта «Демография». Полностью или частично распорядились средствами господдержки 4,8 тысячи семей с детьми на общую сумму 1,5 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего с начала реализации программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал вручены более чем 47 тысячам семей, из которых 45,2 тысячи человек реализовали свое право на получение выплаты. В целом поддержка оказана на сумму 14,3 млрд рублей.

Большинство семей — более 30,7 тысячи — направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для этого было перечислено более 13,8 млрд рублей. Более 5,6 тысячи человек оплатили средствами маткапитала образование детей. На эти цели было направлено около 210 млн рублей. Примерно такое количество семей, имея невысокий доход, получили средства маткапитала в виде ежемесячной выплаты на общую сумму около 360 млн рублей. Отметим, в 2022 году размер соответствующей выплаты за один месяц составит 12 тысяч 250 рублей.

Решение о направлении средств материнского капитала на накопительную пенсию приняли 28 матерей. Еще одна семья на часть средств господдержки приобрела компьютер для ребенка-инвалида.

С 2020 года Пенсионный фонд оформляет сертификаты в проактивном режиме. За это время в регионе выдано более 6 тысяч цифровых документов, позволяющих дистанционно подавать заявление о распоряжении средствами на выбранные цели через личный кабинет и контролировать остаток лимитов.

В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первенца составит более 524 тысяч рублей. При рождении второго ребенка — 693 тысячи рублей, если семья не получала средства на первого ребенка, и около 167 тысяч рублей, если его оформляла.