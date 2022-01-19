Заказчики в Псковской области «на корню» скупают ещё не взошедшие тюльпаны

14:39, 19 января 2022, ПАИ

Заказчики в Псковской области «на корню» ещё в декабре скупают едва взошедшие тюльпаны. Об этом изданию «АиФ-Псков» рассказала владелица крестьянско-фермерского хозяйства в Пыталовском районе Людмила Десятик.

В теплицах Людмилы растёт более 100 тысяч цветов, всего в Псковской области ежегодно выращивают около 1,5 млн луковиц.

«Каждый год мы объемы понемногу увеличивали, но сейчас я задумалась, а стоит ли это делать», - говорит Людмила.

Сомнения связаны с погодными рисками, из-за которых может пропадать электроснабжение. На электричество завязано соблюдение теплового режима в парниках, где в это время идет выгонка цветов. «Чтобы запустить тепловые пушки от генераторов, нужно много сил и нервов, - рассказала Людмила. - Мы семьей всю ночь с этими тюльпанами носились. И раньше, конечно, отключения случались, но чтобы так надолго - такого не припомню. Мы уже и к электрикам сбегали, попросили что-нибудь придумать».

Цветы в КФХ заказывают покупатели со всех уголков Псковской области. Вся сотня тысяч тюльпанов была распродана еще в декабре 2021 года, поэтому продавать в другие регионы уже нечего.

За годы работы у хозяйства сложился круг постоянных клиентов, новым заказчикам в него трудно пробиться. Как правило, когда они обращаются, цветы уже раскуплены.