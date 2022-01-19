Почти на 40% сократилось количество обращений псковичей в налоговые органы в 2021 году

17:14, 19 января 2022, ПАИ

В 2021 году количество обращений псковичей в налоговые органы сократилось почти на 40%. Об этом сообщается в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В УФНС России по Псковской области и межрайонные ИФНС России по Псковской области за 2021 год поступило на рассмотрение 6 730 обращений граждан, в том числе 5 671 документ поступил через интернет-сервисы. По сравнению с аналогичным периодом количество обращений снизилось почти на 40% (за 12 месяцев 2020 года поступило 10 528 обращений).

Удельный вес занимали вопросы, связанные с информацией о налоге на доходы физических лиц и администрированием страховых взносов. Примерно в каждом четвертом обращении содержалась просьба уточнить сведения по данной тематике. Актуальными также были вопросы, связанные с долгами по налогам, сборам и взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов и т. д.

Основная доля обращений за год поступила от граждан, проживающих в Пскове, а также в Псковском и Гдовском районах, – более 3 970 обращений, или 59% от общего количества.

Непосредственно в управление в январе – декабре 2021 года поступило 329 обращений, все они были поставлены на контроль.