Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Псковской области с 1 июля

17:20, 19 января 2022, ПАИ

С 1 июля в Псковской области вырастут тарифы на коммунальные услуги – теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию, природный газ, сжиженный газ, вывоз мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по тарифам и энергетике.

Отмечается, что рост тарифов на перечисленные коммунальные услуги для населения в целом не превысит 4 %.

«Это относится только к тарифам на коммунальные услуги. Тарифы и цены на жилищные услуги, к которым относится плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт, не подлежат государственному регулированию, соответственно, их рост может быть в течение года», – отметили в региональном комитете.