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Общество

В Пскове прошла региональная акция «Студенческий десант», которую провели сотрудники МВД

С 17 по 21 января 2022 года во всех регионах страны проходит ежегодная акция «Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского студенчества. Её главная цель – рассказать о работе стражей порядка, а также привлечь молодых людей на службу в органы внутренних дел. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Псковской области акция стартовала в управлении по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. В это подразделение для участия в «десанте» пришли студенты высших учебных заведений города. 

Первое, что нужно знать, чтобы стать сотрудником УКОН УМВД России по Псковской области, – правовые особенности борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также опасность употребления и влияние на организм запрещённых веществ. Этой теме была посвещена ознакомительная лекция, которую для студентов провела начальник отдела профилактики управления майор полиции Ольга Митрофанова. Гости также познакомились с историей образования подразделения, направлениями деятельности и узнали о работе волонтёрского движения УКОН УМВД России по Псковской области. В завершение встречи Ольга Митрофанова выразила надежду, что студенты пополнят ряды сотрудников полиции или присоединятся к добровольческому движению на базе органов внутренних дел.

Второе, что отличает сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков, – хорошая физическая подготовка, знание боевых приёмов борьбы и умение обращаться со специальными средствами полиции. Эти умения участникам акции продемонстрировали бойцы отряда специального назначения «Гром».

В конце мероприятия гости поблагодарили полицейских за предоставленную возможность узнать о специфике их работы изнутри и пожелали успехов в их нелёгкой службе.

Отметим, что встреча студентов и сотрудников полиции в рамках акции «Студенческий десант» организована при поддержке членов Общественного совета при УМВД России по Псковской области и по личной инициативе Ильи Можаева.

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