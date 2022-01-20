Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пяьная Анастасия Волочкова отказалась надевать маску на международном рейсе

Волочкова оскандалилась на борту самолёта. Фото РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова неподобающе себя вела на борту самолета, летевшего из Мале в Москву. При этом она пила крепкий алкоголь и не надевала маску. Все нарушения зафиксированы на фото и видео, кроме того, получены показания свидетелей. Об этом ообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Полицейские проследовали в самолёт, на котором гражданка России употребляла алкоголь, всячески оскорбляла полицейских и отказывалась воспользоваться средствами индивидуальной защиты (маской) от коронавируса. Нарушительницей оказалась балерина Анастасия Волочкова. На неё полицейские составили два протокола.

Пресс-служба авиакомпании отмечает, что в ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять требования экипажа и командира воздушного судна.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

Пяьная Анастасия Волочкова отказалась надевать маску на международном рейсе
19 января 2022

20 января в Пыталовском районе пройдут встречи с главным внештатным инфекционистом Псковской области
19 января 2022

Узбеки попросили продублировать указатели в питерском метро на родном для них языке
19 января 2022

1 февраля начнутся подготовительные работы к капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса в Пскове
19 января 2022

Накануне праздника жители Новосокольников отправляются в музей
19 января 2022

В Дно обновили обелиск партизану Володе Лепнёву
19 января 2022

Псковичи не хотят менять названия улиц в родном городе на исторические
19 января 2022

В Новочебоксарской школе детей и их родителей удивили салатом

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...