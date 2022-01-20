Пяьная Анастасия Волочкова отказалась надевать маску на международном рейсе
Балерина Анастасия Волочкова неподобающе себя вела на борту самолета, летевшего из Мале в Москву. При этом она пила крепкий алкоголь и не надевала маску. Все нарушения зафиксированы на фото и видео, кроме того, получены показания свидетелей. Об этом ообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».
Полицейские проследовали в самолёт, на котором гражданка России употребляла алкоголь, всячески оскорбляла полицейских и отказывалась воспользоваться средствами индивидуальной защиты (маской) от коронавируса. Нарушительницей оказалась балерина Анастасия Волочкова. На неё полицейские составили два протокола.
Пресс-служба авиакомпании отмечает, что в ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять требования экипажа и командира воздушного судна.
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