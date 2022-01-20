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Общество

«Омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет

Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. Об этом пишет ТАСС. 

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста - от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», - сказал Горелов, отвечая на вопрос, для какой категории граждан «омикрон» представляет наибольшую опасность.

Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенный ковид во время беременности может сказаться на развитии будущего ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», - рассказал эксперт.

 

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