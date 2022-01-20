Снег и гололед ожидаются 20 января в Псковской области

09:38, 20 января 2022, ПАИ

20 января в Псковской области ожидается облачная погода. Небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура в течение суток от -4 до +1.

В Пскове осадки, преимущественно снег. На дорогах местами гололедица. Температура днем около 0 градусов, ночью от -2 до -4.

В Великих Луках небольшие осадки, преимущественно в виде снега. На дорогах местами гололедица. Температура днем от 0 до -2, ночью от -2 до -4.