Псковичи с ноября бронировали дату свадьбы на 22 февраля

10:52, 20 января 2022, ПАИ

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Заявления на регистрацию заключения брака на 22.02.2022 в Псковской области начали подавать с начала ноября, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете юстиции.

У желающих заключить брак в красивую дату еще есть время: в некоторых районах Псковской области большинство мест всё еще свободно, заняты всего один-два слота. В Великих Луках по данным на 18 января были заняты всего пять слотов, остальные свободны. В комитете напомнили, что подать заявление можно как через ЕПГУ - единый портал Государственных и муниципальных услуг, так и при личном обращении в отдел ЗАГС. Заявление на 22 февраля можно подавать еще два дня.

Многие нумерологи считают, что от заключения браков в «зеркальные» даты лучше отказаться, но, тем не менее, даты-палиндромы пользуются большой популярностью у российских молодожёнов. Некоторые даже стали на этом спекулировать и продавать дату регистрации на маркетплейсах.