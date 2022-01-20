Шесть упаковок сыра и две банки кофе попытались украсть воры из магазина на Запсковье

10:19, 20 января 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в краже. 19 января около 16:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, здесь росгвардейцы задержали двух граждан 52 и 33 лет, которые пронесли через кассовый узел шесть упаковок сыра и две банки кофе, не заплатив за них.

По факту кражи проводится проверка.