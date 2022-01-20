Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «День студента»

16:10, 20 января 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр открывает приём заявок на конкурс творческих работ «День студента», где псковские студенты должны будут рассказать о своём студенческом дне – это может быть как конкретный день, так и собирательный образ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Городском молодёжном центре.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо подготовить творческую работу на тему «День студента» в любом формате: видеоблог, видеоролик, песня, стихотворение, статья с фотографиями и тому подобное.

Созданную работу вместе с заполненной заявкой, в которой необходимо указать ФИО, возраст, место учёбы, факультет, курс, телефон и ссылки на социальные сети, необходимо отправить до 25 января включительно на почту pgmc-pskov@mail.ru (тема письма: «День студента» – Фамилия И. О.).

Три самые интересные работы получат колонки, планшет и смарт-часы. Победители будут известны 26 января.

Перед тем как подать заявку, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с положением. По всем возникающим вопросам можно звонить по телефону 56-44-44.