Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ опубликовал интервью о работе в инфекционной больнице глазами студентки-медика

Третьекурсница ПсковГУ Даша Малинковская поделилась своим опытом работы в качестве медсестры в Псковской инфекционной больнице. В течение года Даша работала сначала во взрослом отделении, а далее, с февраля, – в детском корпусе инфекционной больницы.

Студентка рассказала, что в её обязанности входило всё, что должен выполнять средний медицинский персонал: осуществлять контроль за больными пациентами, сообщать об улучшении или ухудшении их состояния врачу, вести соответствующую документацию и соблюдать СанПиН. Особенно девушке запомнился случай, когда она ассистировала врачу, который проводил пациенту с менингитом люмбальную пункцию. «Конечно, я нервничала, но в итоге вышла отличная командная работа!» – поделилась Даша.

Фото с сайта ПсковГУ

Студентка также рассказала о практических навыках, которые получила во время работы: «За один год работы я научилась даже больше, чем за шесть лет обучения». Это такие важные навыки, как постановка периферических венозных, мочевых катетеров, постановка назогастральных зондов, постановка клизм,  реанимационные мероприятия, оказание помощи детям при острых состояниях (эпилепсия, анафилактический шок), уход за послеоперационными ранами, оказание первой помощи при родах.

Девушка добавила, что совмещать работу и учёбу очень тяжело и она не рекомендует это делать студентам-первокурсникам.

Пресс-служба ПсковГУ сообщает, что на данный момент в псковских организациях здравоохранения уже трудоустроены 11 четверокурсников ПсковГУ, которые обучаются специальности «лечебное дело». Также в вузе организована практика для студентов. Они работают в кол-центрах Псковской межрайонной больницы и Псковской городской поликлиники, а также они задействованы в регистрации больных и верификации сертификатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

20 января 2022

Учащиеся Псковского кооперативного техникума попробовали себя в роли полицейских
20 января 2022

Старшеклассники Пскова приняли участие в олимпиаде по ОБЖ
20 января 2022

Въезд в Санкт-Петербург хотят сделать платным
20 января 2022

В Псковской области издан себежский том «Солдат Победы»
20 января 2022

Руководитель «Форелевого хутора»: «Народное признание» стимулирует ответственно относиться к своему бизнесу
20 января 2022

Работу Фонда капремонта Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
20 января 2022

Все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ
20 января 2022

Маршруты нескольких городских автобусов изменятся в Пскове из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...