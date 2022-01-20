ПсковГУ опубликовал интервью о работе в инфекционной больнице глазами студентки-медика

18:43, 20 января 2022, ПАИ

Третьекурсница ПсковГУ Даша Малинковская поделилась своим опытом работы в качестве медсестры в Псковской инфекционной больнице. В течение года Даша работала сначала во взрослом отделении, а далее, с февраля, – в детском корпусе инфекционной больницы.

Студентка рассказала, что в её обязанности входило всё, что должен выполнять средний медицинский персонал: осуществлять контроль за больными пациентами, сообщать об улучшении или ухудшении их состояния врачу, вести соответствующую документацию и соблюдать СанПиН. Особенно девушке запомнился случай, когда она ассистировала врачу, который проводил пациенту с менингитом люмбальную пункцию. «Конечно, я нервничала, но в итоге вышла отличная командная работа!» – поделилась Даша.

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Студентка также рассказала о практических навыках, которые получила во время работы: «За один год работы я научилась даже больше, чем за шесть лет обучения». Это такие важные навыки, как постановка периферических венозных, мочевых катетеров, постановка назогастральных зондов, постановка клизм, реанимационные мероприятия, оказание помощи детям при острых состояниях (эпилепсия, анафилактический шок), уход за послеоперационными ранами, оказание первой помощи при родах.

Девушка добавила, что совмещать работу и учёбу очень тяжело и она не рекомендует это делать студентам-первокурсникам.

Пресс-служба ПсковГУ сообщает, что на данный момент в псковских организациях здравоохранения уже трудоустроены 11 четверокурсников ПсковГУ, которые обучаются специальности «лечебное дело». Также в вузе организована практика для студентов. Они работают в кол-центрах Псковской межрайонной больницы и Псковской городской поликлиники, а также они задействованы в регистрации больных и верификации сертификатов.