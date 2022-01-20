Все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ
Все данные по «Спутнику V» переданы в Всемирную организацию здравоохранения, ориентировочно визит экспертов может состояться в феврале этого года, пишет «ТАСС» со ссылкой на главу министерства здравоохранения Михаила Мурашко.
Напомним, что российская вакцина «Спутник V» признан более чем в 70 странах мира и список стран пополняется, что говорит об эффективности вакцины среди других препаратов.
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