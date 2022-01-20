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Въезд в Санкт-Петербург хотят сделать платным

Въезд в центр Санкт-Петербурга могут сделать платным. Фото: «ВКонтакте»

В Санкт-Петербурге  собираются провести  транспортную реформу, сообщает NewsMail. Её анонсировал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Реформа должна осложнить жизнь автомобилистам, но при этом решить транспортные проблемы города. «В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Другая готовящаяся мера — расширение зоны платной парковки. «Мы пытаемся минимизировать количество техники в центре города. Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой», — пояснил Александр Бельский.

Какие меры будут приниматься для улучшения работы общественного транспорта, глава Заксобрания не уточнил.

Три года назад власти Петербурга опубликовали исследование, согласно которому введение платного въезда позволит значительно уменьшить транзитные потоки через центр. Их доля должна упасть с 61 до 18 %.

На основании этого платный въезд в центр был представлен как часть плана развития схемы дорожного движения в городе до 2033 года. Также этот план предусматривал ограничить максимальную скорость движения до 30 км/ч в центральных районах, отдать приоритет общественному транспорту и увеличить число улиц с односторонним движением.

Судя по свежему заявлению главы Заксобрания, план в силе, хотя сроки проведения транспортной реформы пока не названы.

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