Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В России нашли способ снизить ипотечные ставки

Власти придумали способ снизить стоимость ипотеки. Единому институту развития в жилищной сфере («Дом.РФ») откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации, сообщает газета «Известия».

Такой законопроект разработает Минфин, после чего документ могут внести в Госдуму. Ожидается, что это произойдет в феврале 2023 года.

Нововведение упростит выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что может привести к увеличению объема свободных средств в банковской сфере. Это даст возможность снижать ипотечные ставки для благонадежных заемщиков, уверены эксперты.

В Минфине заявили, что в настоящее время основной эмитент на рынке ипотечных ценных бумаг — «Дом.РФ». Его доступ к кредитным историям позволит, прежде всего, повлиять на снижение расходов на выпуск ценных бумаг и повышение скорости проведения таких сделок, а также на улучшение качества портфеля ипотечных кредитов, уточнили в министерстве.

Дополнительная информация повысит точность оценки портфеля и благоприятно скажется на условиях секьюритизации качественных ипотечных кредитов для банков-оригинаторов, что в конечном счете приведет к росту доступности кредитов для заемщиков, сказали в «Дом.РФ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

21 января 2022

Жители Северо-Запада рассказали, сколько тратят на лекарства

20 января 2022

Почему пропали дорогие импортные корма для животных, объяснили в Россельхознадзоре

19 января 2022

Сенатор Елена Бибикова: Россияне получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале
18 января 2022

Россиян предупредили о подорожании сладостей
17 января 2022

Более 500 млн рублей налогов задолжали собственники имущества в Псковской области
17 января 2022

Каждый 13-й россиянин копит на старость
13 января 2022

В России капуста подорожала более чем вдвое
13 января 2022

Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...