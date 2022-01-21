В России нашли способ снизить ипотечные ставки
Власти придумали способ снизить стоимость ипотеки. Единому институту развития в жилищной сфере («Дом.РФ») откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации, сообщает газета «Известия».
Такой законопроект разработает Минфин, после чего документ могут внести в Госдуму. Ожидается, что это произойдет в феврале 2023 года.
Нововведение упростит выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что может привести к увеличению объема свободных средств в банковской сфере. Это даст возможность снижать ипотечные ставки для благонадежных заемщиков, уверены эксперты.
В Минфине заявили, что в настоящее время основной эмитент на рынке ипотечных ценных бумаг — «Дом.РФ». Его доступ к кредитным историям позволит, прежде всего, повлиять на снижение расходов на выпуск ценных бумаг и повышение скорости проведения таких сделок, а также на улучшение качества портфеля ипотечных кредитов, уточнили в министерстве.
Дополнительная информация повысит точность оценки портфеля и благоприятно скажется на условиях секьюритизации качественных ипотечных кредитов для банков-оригинаторов, что в конечном счете приведет к росту доступности кредитов для заемщиков, сказали в «Дом.РФ».
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