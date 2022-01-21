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Общество

Родителям больных детей могут облегчить доступ в реанимации

Минздрав рассмотрит возможность упрощения допуска родителей больных детей в отделения реанимации. Такое предложение поступило от фонда «Детский паллиатив», одного из участников проекта «Открытая реанимация», пишет газета «Известия».

Инициативу опробовали в восьми регионах России, где с сентября 2020 года по ноябрь 2021 на базе больниц существенно упростили доступ родителей к детям в отделения реанимации. Эксперимент проводился в Приморском и Хабаровском краях, Удмуртии, Карелии, Татарстане, Тамбовской, Тюменской и Калининградской областях.

В рамках исследования планировалось установить, как пребывание родителей в реанимации влияет на юных пациентов, медиков и работу лечебных учреждений. Более половины врачей (57,1%) положительно отзываются о помощи, которую оказывают родители маленьких пациентов, если их пускают в отделения реанимации. 42,2% медиков оценили участие членов семьи в уходе за детьми на «хорошо», еще 14,9% поставили «отлично».

Полученные результаты говорят о том, что родители помогают медперсоналу с санитарно-гигиеническими процедурами, кормлением ребенка, следят за работой оборудования, которое к нему подключено. «Результаты исследования будут направлены в Министерство здравоохранения России для возможного включения в методические рекомендации по использованию практики «открытая реанимация», — говорится в итогах мониторинга.

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