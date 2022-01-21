Скончался рок-певец Мит Лоаф, сыгравший в «Бойцовском клубе»

11:53, 21 января 2022, ПАИ

В возрасте 74 лет скончался рок-певец и актер Мит Лоаф (Майкл Ли Эдей), пишет издание Deadline со ссылкой на агента Майкла Грина.

Музыкант умер 20 января вечером в кругу семьи, причины смерти не разглашаются.

«Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю любовь и поддержку, поскольку мы переживаем это горе из-за потери такого вдохновляющего артиста и прекрасного человека», - говорится в заявлении семьи Лоафа.

Мит Лоаф сыграл Роберто «Боба» Полсона в «Бойцовском клубе» Дэвида Финчера. Также рок-музыкант снимался в «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Докторе Хаусе» и «Хоре». Кроме того, Лоаф — лауреат премии «Грэмми», его пластинка Bat Out of Hell стала одной из самых продаваемых в истории.