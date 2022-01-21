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Премия "Народное признание"

Церемония вручения премии «Народное признание» состоится 27 января

Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021» состоится 27 января. Она пройдёт в большом концертном зале Псковской областной филармонии и начнётся в 19:00.

Вход будет организован по пригласительным билетам. Информация о том, где их можно получить, будет опубликована на следующей неделе.

Церемония организована с соблюдением всех действующих в регионе противоковидных ограничений, поэтому гости на входе должны будут предъявить QR-код о проведённой вакцинации или о перенесённом в последние полгода заболевании.  Тем же, у кого есть медотвод от вакцинации, необходимо будет предоставить документ об этом и отрицательный ПЦР-тест.

Премия «Народное признание» вручается в 2021 году в 12-й раз в 12 номинациях. Всего в этом году была подана 131 заявка. Все они принимали участие в первом туре голосования на сайте ПАИ. По его итогам в каждой из номинаций были определены тройки лидеров, которые вышли во второй тур народного голосования.

Победителей определят через сложение голосов читателей Псковского агентства информации во втором туре и жюри премии, в состав которого вошли 12 экспертов. Возглавляет его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Члены жюри добавят участникам 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре. 

За всю историю премии награду получили более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.

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