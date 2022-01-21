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Минтранс планирует раздать бортпроводникам наручники и ремни для фиксации дебоширов

В случае дебоша бортпроводники смогут зафиксировать хулигана. Фото: Shutterstock

Минтранс предложил оснастить бортпроводников специальными средствами от дебоширов в салонах самолётов. В частности, в министерстве предлагают бортпроводникам раздать пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Об этом сегодня пишет ТАСС со ссылкой на министерство. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключён», – говорится в проекте постановления Правительства РФ.

Отмечается, что бортпроводники должны держать нарушителя, в отношении которого применены средства сдерживания, под постоянным наблюдением, а также не размещать нарушителей на креслах, расположенных у прохода или выхода. После завершения полёта члены экипажа и работники службы авиационной безопасности должны будут передать нарушителя сотрудникам правоохранительных органов.

Перед принятием проект постановления пройдёт все необходимые в соответствии с законодательством процедуры, в том числе обсуждение с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертными организациями, причастными органами исполнительной власти, добавили в Минтрансе.

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