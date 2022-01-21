Раритетный вагон метро обнаружили на Вологодском лесопромышленном заводе
Работники Вологодского лесопромышленного завода обнаружили на его территории раритетный вагон московского метро времён СССР. С 1937 по 1939 год таких вагонов типа «Б» было выпущено всего 162 штуки, сообщает Музей транспорта Москвы.
Вагоны работали до 1975 года и ездили в Москве по линии «Сокольники» — «Парк культуры», по Арбатско-Покровской линии и по участкам «Курская» — «Площадь Революции» — «Киевская» и «Сокол» — «Театральная».
Находку передали Музею транспорта Москвы, она станет частью его экспозиции после реставрации.
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