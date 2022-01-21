Раритетный вагон метро обнаружили на Вологодском лесопромышленном заводе

21:03, 21 января 2022, ПАИ

Работники Вологодского лесопромышленного завода обнаружили на его территории раритетный вагон московского метро времён СССР. С 1937 по 1939 год таких вагонов типа «Б» было выпущено всего 162 штуки, сообщает Музей транспорта Москвы.

Вагоны работали до 1975 года и ездили в Москве по линии «Сокольники» — «Парк культуры», по Арбатско-Покровской линии и по участкам «Курская» — «Площадь Революции» — «Киевская» и «Сокол» — «Театральная».

Находку передали Музею транспорта Москвы, она станет частью его экспозиции после реставрации.