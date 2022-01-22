В Себежском районе ведется капитальный ремонт моста
В Себежском районе ведутся работы по капитальному ремонты моста через реку Неведрянку. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Уже выполнено устройство выравнивающего слоя мостового полотна из бетона, смонтированы цоколи под установку барьеров, ведется монтаж перильного ограждения», - поделился губернатор, заявив, что мост планируется отремонтировать к 30 апреля 2022 года.
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