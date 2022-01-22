Чем опасен «омикрон» детям младшего возраста, рассказала Анастасия Повторейко

18:41, 22 января 2022, ПАИ

Катаральные проявления, лихорадка и кишечный синдром появляются у детей до трех лет, заболевших штаммом коронавируса «омикроном». Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Она подчеркнула, что самое «грозное» проявление у детей младшего возраста – обезвоживание и интоксикационный синдром, что является основанием для госпитализации.

Кроме того, главврач добавила, что псковичи могут самостоятельно выявить коронавирусную инфекцию с помощью экспресс-тестов ИХА. Также в инфекционной больнице организовано выездное тестирование и экспресс-исследование на дому.