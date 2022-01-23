2,5 тысячи километров преодолел астроном-любитель из Пскова ради фотографий уникального явления

10:30, 23 января 2022, ПАИ

2,5 тысячи километров преодолел астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов ради фотографий звёздного неба над Челябинской областью. Об этом пишет издание «Советское село».

4 января на небе можно наблюдать уникальное по красоте явление — метеорный поток Квадрантиды (назван в честь малоизвестного созвездия Стенной Квадрант). Благодаря псковичу любители астрономии во всём мире увидели снимки звёздного дождя над селом Варна.

Ради этих фотографий Пётр Митрофанов один провёл в степи целую ночь.

«Я нашёл очень интересную достопримечательность — мавзолей Кесене (башню Тамерлана). А для меня как любителя пейзажной астрофотографии это имеет принципиальное значение, ведь самые красивые кадры звёздного неба получаются только на контрасте с земными объектами», — уверен Пётр.

Любитель звёзд признаётся, этот астрономический «новый год» он не забудет никогда: «Когда я зашёл в арку мавзолея Кесене, чтобы сфотографировать созвездия Большого и Малого Пса, я почувствовал удивительное умиротворение, гармонию, счастье!»