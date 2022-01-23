Нанимающие иностранцев псковские работодатели должны уведомить об этом государство

12:38, 23 января 2022, ПАИ

Псковские работодатели, которые нанимают иностранных граждан, должны уведомить об этом Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Минцифры России по инициативе МВД России на портале госуслуг реализован сервис «Уведомления по трудовым мигрантам», позволяющий подавать электронные уведомления о заключении и расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, а также о выплате заработной платы высококвалифицированным иностранным специалистам. Работодатели могут подать указанные уведомления в электронной форме через личный кабинет на портале государственных слуг, используя усиленную квалифицированную электронную подпись.

Также указанные уведомления могут быть поданы на бумажном носителе непосредственно в УВМ УМВД России по Псковской области (приёмное время: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9:30 до 13:00 - окно №5 в приемной по адресу: г. Псков, Петровская, д.51), подразделения по вопросам миграции на районном уровне, либо направлены почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, УВМ УМВД России по Псковской области.

Алгоритмы подачи уведомлений утверждены приказом МВД России от МВД России от 30 июля 2020 года № 536. Работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

На работодателей и заказчиков работ возлагается обязанность уведомлять о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров со всеми категориями работников (в том числе, проживающими по разрешению на временное проживание и виду на жительство, трудовыми мигрантами из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан).

При этом уведомлять должны все работодатели и заказчики работ (в том числе и физические лица – граждане Российской Федерации), заключившие трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг). Неисполнение обязанности по подаче уведомлений может повлечь за собой привлечение работодателя к административной ответственности с наложением штрафных санкций (ч. 3 и ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ).