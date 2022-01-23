Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дети из Украины, Японии, Македонии, Казахстана и Белоруссии прислали рисунки на конкурс открыток в Псковской области

Работа Карины Сергеевой (Псков), призёра конкурса 2020/2021 года в номинации «Школьная»

23 января к работе приступило жюри традиционного конкурса «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». В этом году на «Музейную почту» поступило 687 работ, что примерно в три с половиной раза больше обычного, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

В связи с этим члены судейской коллегии решили дополнить перечень номинаций ещё одной. Для этого самую многочисленную группу конкурсантов (дети школьного возраста) «разобьют» на две и отдельно оценят работы учащихся общеобразовательных учебных заведений и работы воспитанников ДШИ и художественных школ и студий.

Ранее уже сообщалось, что акция «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» в музее проходит ежегодно и традиционно собирает большое количество участников разного возраста и профессиональной (художественной) подготовки из разных точек планеты. В этом году в творческом состязании заявлены не только российские столицы и глубинка, но и зарубежье — как ближнее, так и дальнее. Это самодеятельные художники из Белоруссии, Казахстана, Македонии, Приднестровской Молдавской Республики, ЛНР и ДНР, Украины и даже Японии. Псковская область в конкурсе представлена 11 работами.

Лучшие по решению жюри открытки войдут в состав специальной экспозиции в зале «Музейной почты» в канун нового 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

23 января 2022

25-27 января объекты Псковского музея по очереди закроются на санитарные дни
23 января 2022

Дети из Украины, Японии, Македонии, Казахстана и Белоруссии прислали рисунки на конкурс открыток в Псковской области
23 января 2022

Ещё пять жителей Псковской области скончались от коронавируса
23 января 2022

11,5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступят в Псковскую область вечером 23 января
23 января 2022

Международную космическую станцию могут увидеть псковичи на вечернем небе
23 января 2022

Более 273 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса
23 января 2022

Более 4 тысяч жителей Псковской области одновременно болеют коронавирусом
23 января 2022

2,5 тысячи километров преодолел астроном-любитель из Пскова ради фотографий уникального явления

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...