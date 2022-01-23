Дети из Украины, Японии, Македонии, Казахстана и Белоруссии прислали рисунки на конкурс открыток в Псковской области

13:43, 23 января 2022, ПАИ

23 января к работе приступило жюри традиционного конкурса «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». В этом году на «Музейную почту» поступило 687 работ, что примерно в три с половиной раза больше обычного, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

В связи с этим члены судейской коллегии решили дополнить перечень номинаций ещё одной. Для этого самую многочисленную группу конкурсантов (дети школьного возраста) «разобьют» на две и отдельно оценят работы учащихся общеобразовательных учебных заведений и работы воспитанников ДШИ и художественных школ и студий.

Ранее уже сообщалось, что акция «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» в музее проходит ежегодно и традиционно собирает большое количество участников разного возраста и профессиональной (художественной) подготовки из разных точек планеты. В этом году в творческом состязании заявлены не только российские столицы и глубинка, но и зарубежье — как ближнее, так и дальнее. Это самодеятельные художники из Белоруссии, Казахстана, Македонии, Приднестровской Молдавской Республики, ЛНР и ДНР, Украины и даже Японии. Псковская область в конкурсе представлена 11 работами.

Лучшие по решению жюри открытки войдут в состав специальной экспозиции в зале «Музейной почты» в канун нового 2023 года.