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«Омикрон» не станет последним штаммом коронавируса

Штамм «омикрон» не станет последним штаммом коронавируса, так как из-за его быстрого распространения растёт вероятность появления более опасной мутации. Её можно предотвратить только вакцинацией 75-80 % населения России за полгода, сообщил директор центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. Об этом пишет «Интерфакс».

«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», – заявил Гинцбург.

«Для того чтобы этого не происходило, надо за полгода – опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее – всю страну, 75-80 % накрыть вакциной «Спутник», которая на данный момент защищает», – отметил учёный.

Он пояснил, что в противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм.

По мнению учёного, пока охват вакцинацией недостаточный. По состоянию на 21 января уровень коллективного иммунитета в России составлял 64,4 %.

«И самое главное – не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжён с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит Министерство здравоохранения», – сказал Гинцбург.

По его мнению, для не привитых от коронавируса людей из групп риска «омикрон» так же опасен , как и «дельта».

«Я отношусь к тем, кто думает, что у привитых он гораздо легче протекает, а для групп риска, которые и раньше у нас были (пожилые и люди с хроническими заболеваниями, гипертоники, с лишним весом, болезнями лёгких, курящие и прочее), – для них он так же опасен, как и «дельта». Для той их части, которая не привита, безусловно», – сказал Гинцбург.

Также учёный заявил об отсутствии данных о госпитализации привитых вакциной «Спутник» со штаммом коронавируса «омикрон».

«Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность «Спутника V» к штамму «омикрон». Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной «Спутник» нет, соответственно, смертей и тяжёлых случаев – тоже», – сказал Гинцбург.

При этом он отметил, что пока соответствующей статистики «по тысячам и десяткам тысяч» людей нет. Данные о Москве, по словам учёного, могут появиться в конце следующей недели.

На вопрос, принято ли решение о необходимости модификации вакцины «Спутник V» под штамм «омикрон», Гинцбург ответил: «Этот вопрос должен решить регулятор – Минздрав. Если такое решение будет принято, все наработки у нас в центре для этого есть».

Ранее Гинцбург говорил, что при необходимости адаптировать «Спутник V» под «омикрон» можно в срок до трёх месяцев, но пока данных о такой необходимости нет.

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