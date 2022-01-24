В Себеже проведена реконструкция водопровода на улице Кирова

11:41, 24 января 2022, ПАИ

В Себеже, после жалоб жильцов на улицах Кирова, Горная и Новая, была проведена реконструкция водопровода на улице Кирова. Об этом сообщила газета «Призыв».

Жалобы поступали из-за недостаточного напора воды в системе, поэтому с 19 по 20 января водоснабжение на указанных улицах было приостановлено в связи с ремонтными работами водопроводной развязки.

«При изучении схемы водоснабжения Себежского железнодорожного вокзала и прилегающих к нему улиц было установлено, что некоторые улицы запитаны через зауженную трубу 50-го диаметра, притом что питающая труба от скважины имеет размеры диаметром 100 мм. По этой причине жильцы ряда улиц жаловались на недостаточный напор воды. Мы оказались перед дилеммой: повысить давление или осуществить реконструкцию развязки на ул. Кирова. В начале января мы попробовали повысить давление на скважине, что привело к ряду аварий на основной ветке водопровода из-за вне нормативного повышения давления», - рассказали корреспондентам газеты в муниципальном предприятии «Райводоканал».

На совещании главы района было рассмотрено несколько проектов. В итоге за основу был взял проект, который разработали мастер участка водоснабжения Александр Лавров и слесарь аварийно-восстановительных работ Алексей Попов. По личному распоряжению главы района были выделены средства для реализации данного проекта.