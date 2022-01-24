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Общество

На федеральной трассе М-9 «Балтия» в Псковской области организовано реверсивное движение

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой) в Псковской области временно ограничена пропускная способность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад»).

«В связи с производством работ по устройству водопропускных труб, в рамках выполнения работ по капитальному ремонту участка автодороги, в период с 24 января по 10 февраля 2022 года будет введено реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч», - уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на участке федеральной дороги М-9 «Балтия» с 594-го по 601-й километр, между деревнями Пучнино и Жарково Себежского района Псковской области. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», - добавил Пузыревский.

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