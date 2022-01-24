В России разрабатывают кожный тест на коронавирус

12:46, 24 января 2022, ПАИ

Российский кожный тест на коронавирус прошел доклинические испытания, сообщает телеканал «Известия».

Тест «КоронаДерм PS» создан в научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, разработан он по аналогии с реакцией Манту. Благодаря анализу пациенты смогут узнать, нужно ли им прививаться или делать ревакцинацию.

В инъекции будут содержаться антигены к SARS-CoV-2. Если через 72 часа тест покажет положительный результат, значит, у пациента есть клеточный иммунитет. Противоположный результат сигнализирует об отсутствии необходимого уровня защиты у организма, таким пациентам будем рекомендовано сделать прививку от коронавируса. На данный момент ожидается разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний.