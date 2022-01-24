Полиция продолжает розыск псковички, утратившей связь с родственниками

13:01, 24 января 2022, ПАИ

Псковская полиция продолжает розыск псковички, в 2012 году утратившей связь с родственниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С Никандровой Еленой Алексеевной, родившейся в 1983 году, родственники утратили связь в 2012 году. На вид женщине около 40 лет, среднего телосложения, рост 172 сантиметра. Лицо имеет прямоугольную форму, глаза зеленые, крашеные русые волосы средней длины. На щеке, предположительно с левой стороны, шрам около 2-3 сантиметров.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-09 или в дежурную часть 59-63-22.