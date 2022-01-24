В Великих Луках вандалы испортили стелу с именем героя Советского Союза
Глава Великих Лук Николай Козловский сообщил в своём Instagram-аккаунте, что вандалы испортили стелу героя Советского Союза Константина Заслонова в Аллее Героев.
В ближайшее время комитет культуры администрации восстановит имя героя.
Константин Заслонов – герой Советского Союза. Его именем названы паровозное депо, суда морского и речного флота, улицы городов Великие Луки, Витебска, Орши, Гомеля, Гродно, Киева, Минска, Хабаровска и других. Имя Заслонова носит и великолукский железнодорожный техникум, в котором имеется музей выпускника-героя.
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