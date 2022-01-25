«Школу паркового менеджмента» организовали в Островском районе

10:48, 25 января 2022, ПАИ

Международная конференция «Школа паркового менеджмента» прошла в деревне Гораи Островского района. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Горайский парк… 200 лет спустя» программы «Культурная мозаика малых городов и сёл». Об этом пишет газета «Островские вести».

Учителя и учащиеся Горайской школы познакомили гостей с проделанной работой по сохранению и популяризации усадебного парка Лореров-Розенов и планами на будущее. Старшеклассники подготовили презентацию об истории усадьбы и её владельцев, экскурсию в школьный краеведческий музей. Родители помогли детям приготовить сладкий стол с национальной выпечкой, отметили в редакции газеты.

Гости и эксперты высоко оценили работу команды проекта (это вся школа) по восстановлению памятника садово-паркового искусства федерального значения и радушный приём.

От ПООО «Чудской проект» школе подарены экологические игры, брошюры и книги. Горайский парк по итогам проделанной работы включён в международный информационный бюллетень «Новая жизнь старых парков» и международный путеводитель «Исторические усадьбы и усадебные парки Псковской области и Латвии».