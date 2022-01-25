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Общество

В России могут создать систему блокировки подменных телефонных номеров

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать невозможным подмену номеров на сетях операторов связи, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, размещенные на портале госзакупок.

Контракт на исследование стоимостью 8,2 млн рублей заключен 29 декабря 2021 года, пишет газета.

Исследование нужно для определения принципов взаимодействия операторов связи, отметил представитель ГРЧЦ изданию. «При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента», - добавил он.

Антифрод-система МТС ежедневно блокирует 60 тыс. звонков с подменных номеров, когда абонентам звонят якобы сотрудники банков или операторов, рассказали «Коммерсанту» в мобильном операторе. В пресс-службе Tele2 газете сообщили, что у оператора работает аналогичное решение. До 500 тыс. звонков с подменой номера блокируют в «Мегафоне». «Главный принцип работы сервиса в том, что он должен быть установлен как в сети оператора, принимающего звонки, так и в сети оператора - инициатора вызова», - добавили там изданию. В «Вымпелкоме» газете сказали, что тестируют похожую защитную систему.

«С помощью антифорда удается отсекать большую часть звонков с подменных номеров. Но проблема в том, что есть небольшие операторы связи, которые намеренно не запрещают подмену номеров или даже предоставляют такие услуги», - отметил «Коммерсанту» источник на рынке. Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев считает, что поставленную ГРЧЦ задачу выполнить технически невозможно. «Дело в том, что система связи РФ входит в международную телекоммуникационную инфраструктуру. И операторы других стран, откуда также могут идти мошеннические звонки, не обязаны соблюдать правила локального регулятора, которые появляются только потому, что правоохранительные органы не справляются с обязанностями», - рассказал он газете.

Ранее в МВД сообщали, что ущерб от телефонного мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей.

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