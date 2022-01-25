Полмиллиарда рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области

11:45, 25 января 2022, ПАИ

Полмиллиарда рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 3,3 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области в прошлом году было перечислено почти 4,5 млрд рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила более 1,6 млрд рублей, Тверской области – 1,3 млрд рублей, Мурманской области – 1 млрд рублей, Новгородской области – 789 млн рублей, Псковской области – 587 млн рублей.

По итогам 2021 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила более 13 млрд рублей.