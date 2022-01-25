Более 20 тысяч нарушений выявили прокуроры в Псковской области в 2021 году

12:16, 25 января 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области прокуроры выявили более 20 тысяч нарушений. Об этом заявил прокурор Псковской области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 января.

По словам Грибова, в 2020 году в регионе долг по заработной плате составлял 140 млн рублей, на начало 2021 года он составлял уже 40 млн рублей. Сегодня, как отметил Иван Грибов, предприятия и компании должны сотрудникам в Псковской области 3,7 млн рублей.

Кроме того, Иван Грибов рассказал, что прокуратура получала колоссальное количество жалоб от людей, которые были против вакцинации и не желали соблюдать ограничения.