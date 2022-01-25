Началась видеотрансляция пресс-конференции прокурора Псковской области
25 января в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция прокурора Псковской области Ивана Грибова.
Он подведёт итоги работы органов прокуратуры региона за 2021 год, а также ответит на волнующие журналистов вопросы.
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