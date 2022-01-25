45 половых преступлений в отношении детей зафиксировано в Псковской области

12:31, 25 января 2022, ПАИ

45 половых преступлений в отношении детей зафиксировано в Псковской области, сообщил прокурор региона Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

В Псковской области из 400 преступлений против детей 70% - это невыплата алиментов. В оставшиеся 30% входят 14 преступлений - против здоровья детей, 18 - против их собственности. Около 45 преступлений - это половые преступления против детей и подростков. «Такого раньше никогда не было. Непонятно, что происходит в обществе», - сказал прокурор Псковской области Иван Грибов.



