Более 1,5 тысячи детей-сирот в Псковской области нуждаются в жилье

12:34, 25 января 2022, ПАИ

В Псковской области более 1,5 тысячи детей-сирот остаются без жилья, которое им положено предоставить по закону. На эти цели требуется 2 млрд рублей. Об этом заявил прокурор Псковской области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 января.

По словам Грибова, прокуратура держит эту проблему на особом контроле. «Серьезная проблема, видим внимание губернатора к этой проблеме», - отметил он.

Иван Грибов также отметил, что в 2020 году удалось получить из федерального бюджета «большое количество средств». Прокурор поставил задачу, чтобы «ни одна копейка не осталась без освоения».

«В 2021 году была проблема с Псковом: формально подошли к этому вопросу, а люди остались без жилья. Восемь квартир в Пскове мы детям-сиротам смогли закупить», - рассказал Грибов.