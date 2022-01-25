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Общество

Псковский перинатальный центр продолжит привлекать специалистов из других регионов

Кадровый состав Псковского перинатального центра будет пополняться. Об этом сообщил главный врач учреждения Николай Красиков на пресс-конференции 25 января.

«Те доктора, которые работают в перинатальном центре на сегодняшний день, - это блестящий коллектив, это высококвалифицированные профессионалы своего дела, это коллеги с очень большим опытом работы», - отметил Николай Красиков. При этом, по его словам, работы много, она стрессовая, и если в таком режиме находиться постоянно, то наступает так называемое профессиональное выгорание. «И выполнить работу одному доктору, когда нужно два, достаточно сложно», - пояснил главврач.

Поэтому центр уже привлек специалистов из других регионов, прежде всего это Москва и Московская область. В этом году ожидается новое пополнение специалистами из регионов Северо-Запада и Москвы. «Будем продолжать работу в этом направлении, чтобы полностью восполнить тот дефицит, который имеется на сегодняшний день. Да, он [дефицит. - ПАИ] некритичный, но привлекать врачей мы будем, мы хотим. Специалистов своего дела, ответственных врачей, любящих свою работу, мы, конечно же, ждём», - подытожил Николай Красиков.

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