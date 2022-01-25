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Общество

Сотрудников органов внутренних дел наградили в Псковской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников наградил сотрудников регионального УМВД за образцовое исполнение служебных обязанностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» наградили подполковника полиции Игоря Макарова, являющегося заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Великолукский», и подполковника полиции Сергея Новикова, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Себежский».

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский, начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семенов и начальник отдела организации дознания УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Смирнов были удостоены нагрудного знака «Почетный сотрудник МВД». Начальника УМВД России по городу Пскову полковника полиции Сергея Сурина также поощрили ценным подарком. 

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