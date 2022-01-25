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Вера Емельянова: Пришло время, когда выпускники могут подарить ПсковГУ внимание и заботу

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поддержала инициативу ПсковГУ по созданию Ассоциации выпускников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Те, кто здесь провёл лучшее время своей жизни, приложат все возможные усилия для того, чтобы в вузе развивались новые проекты во благо студентов, которые здесь обучаются, во благо Псковской области, – отметила первый вице-губернатор. – Университет движется семимильными шагами. Зная наш потенциал и те условия, в которых всё формировалось и создавалось, это было непросто. Но мы действительно завоевали звание региона, где есть классический университет с важными серьезными проектами, которые значимы не только для региона, но и заметны на образовательной карте России и на международном уровне».

Говоря о создании ассоциации, Вера Емельянова подчеркнула, что «пришло время, когда выпускники могут подарить своему общему дому внимание и заботу».

Добавим, торжественное открытие Ассоциации выпускников Псковского государственного университета состоялось сегодня в главном корпусе вуза на площади Ленина.

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