Детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова стала председателем совета ассоциации выпускников ПсковГУ

18:17, 25 января 2022, ПАИ

​

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова стала председателем совета ассоциации выпускников ПсковГУ, открытие которой состоялось сегодня, 25 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Наталия Соколова отметила, что создание новой структуры подразумевает коллегиальную ответственность и совместную работу всех ее участников, поблагодарив за возможность присоединиться к определению стратегии ассоциации.

«Наша основная задача сейчас - широкое информирование всех выпускников о созданном содружестве с определением тех, кто готов включаться в процесс и активно взаимодействовать. Необходимо изучить опыт других вузов и регионов и наметить план работы в соответствии с календарем университета. Мы все находимся в одной лодке и продолжаем движение вместе, помогая друг другу», - подчеркнула председатель совета ассоциации.

Напомним, торжественное открытие ассоциации выпускников Псковского государственного университета состоялось сегодня.

Задача этой общественной организации - взаимодействие между поколениями выпускников университета. Ожидается, что ассоциация будет проводить мероприятия и конкурсы на базе вуза - профессиональные, спортивные, а также мастер-классы и лекции.